Mihambo hält an ihren Medaillen-Ambitionen fest „Die Corona-Infektion hat nichts an meinen Zielen für Olympia geändert“

Die Qualifikation steht am Dienstag an, um die Medaillen geht es am Donnerstag. Außer Mihambo gehen für das deutsche Team Mikaelle Assani und Laura Raquel Müller an den Start. Mihambo führt die Jahres-Weltbestenliste mit 7,22 Meter an. Nach Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der am Samstag die Silbermedaille im Zehnkampf gewann, ist sie die größte Hoffnung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf Edelmetall in Paris. Dort könnte sie die erste Weitspringerin werden, die zweimal nacheinander Gold holt.