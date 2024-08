Voss-Tecklenburg berät Vereine und Athleten Wenn das Smartphone und Social Media die Leistung schwächen

Der Grund ist für die Fußballtrainerin klar: Es werde nicht noch mal schnell was abgeschickt oder nachgeschaut, was einen dann auch belasten kann. „Sondern der Fokus ist auf das gerichtet, was ich jetzt gerade tue“, sagt Voss-Tecklenburg. Das habe sie auch als Nationaltrainerin bemerkt, wo das Abrufen der Topleistung umso wichtiger sei. Durch die sozialen Medien würden Alltagsrassismus, Mobbing-Themen, Hasskommentare aber auch Lovestorms und positives Feedback auf die Spielerinnen einprasseln. Oft seien Spielerinnen in Gedanken bei diesen Themen gewesen und hätten auf dem Platz nicht ihre hundertprozentige Leistung bringen können. „Mentale Schwächen in der Performance verschlechtern den Leistungsabruf“, betont Voss-Tecklenburg. Deswegen ist es ihr wichtig, dass Sportlerinnen und Sportler einen gesunden Umgang mit diesen Möglichkeiten lernen, dass das Thema systematisch angegangen und in die Vereine und Verbände getragen wird.