„Muss die Pille schlucken“ Dausers Abschied „ohne Happy End“

Im vergangenen Jahr hatte er am Barren den Weltmeistertitel gewonnen, auf dem Weg nach Paris musste er Ende Juni aber einen Rückschlag hinnehmen, als er sich bei der nationalen Olympia-Quali am rechten Oberarm verletzte. Lange war fraglich, ob der Oberbayer, der in Tokio 2021 am Barren über olympisches Silber gejubelt hatte, überhaupt an den Spielen würde teilnehmen können. Die ursprünglich geplante Aufstockung des Schwierigkeits-Grades hatte Dauser wegen seiner Verletzung nicht umsetzen können.