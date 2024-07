Fehlerfrei im Wildwasser Lilik holt nach starkem Lauf Silber im Canadier-Einer

Lilik sprang vor rund 15.000 Zuschauern im Osten von Paris nervenstark für ihre erfolgsverwöhnten Teamkollegen Ricarda Funk und Sideris Tasiadis in die Bresche, die entweder dramatisch mit Torfehler (Funk) oder in einem Hundertstelkrimi (Tasiadis) das Traumziel Podest verpasst hatten. In Tokio hatte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) noch in allen vier Slalomentscheidungen Medaillen gewonnen – nun ist zumindest eine Nullnummer abgewendet.