Aller Wagemut reicht nicht Kerbers Olympia-Reise endet dramatisch im Tie-Break

In einem dramatischen Match über drei Stunden, in dem Kerber drei Matchbälle abwehrte, fehlten nur Kleinigkeiten zum Halbfinal-Einzug - sie wäre die älteste Tennispielerin gewesen, die dies bei Olympia im Einzel geschafft hat. Kerber geht dennoch auf einem Höhepunkt, das gelang nicht jeder großen Sportlerin. Und wie an jedem Tag in Paris folgte sie auch beim Schlussakt ihrem Credo.