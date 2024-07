Zweite deutsche Schwimm-Medaille Bronze über 1500m Freistil – Isabel Gose erfüllt sich den Traum von Edelmetall

Der Plan ging auf: Gose orientierte sich an Quadarella, die neben ihr schwamm. Kirpichnikova lag vor dem Duo auf Platz zwei und hielt konstant ihren Vorsprung – bis auf der letzten Bahn, als Gose immer näher kam. Ihre starke Form hatte Gose schon als Fünfte über 400 m mit deutschem Rekord unter Beweis gestellt – auch wenn diese Leistung wenige Minuten nach dem Goldcoup von Märtens in den Hintergrund geriet. Eine weitere Chance hat sie noch in Paris: Über 800 m am Freitag und Samstag zählt sie als Vierte der Weltjahresbestenliste zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.