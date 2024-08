„Ich kann es werden“ Zeidlers Goldmission vor dem Höhepunkt

Bei den vergangenen drei Sommerspielen hatte das einstige Erfolgsboot immer eine Medaille geholt (2012 Gold in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Silber). 2008 in Peking war das Großboot zuletzt leer ausgegangen – zu den Favoriten gehört der Achter in Paris nicht, nachdem das Team infolge eines Umbruchs nach den Spielen in Tokio mit vielen Rückschlägen zu kämpfen hatte.