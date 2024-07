„Hippologischer Vollgenuss“ Die besten Sprüche von Reitsportkommentator Carsten Sostmeier bei Olympia

Seine Stimme prägt den Reitsport schon seit vielen Jahren. Mit seiner emotionalen, launigen und bisweilen auch sprachakrobatischen Berichterstattung hat sich ARD-Kommentator Carsten Sostmeier über die Jahre Kultstatus erarbeitet. Gleichwohl sorgte er in seiner Laufbahn auch für Kontroversen. So wie bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, als er mit seinem Kommentar zur Leistung von Geländereiterin Julia Krajewski übers Ziel hinausschoss und sich Ärger mit der deutschen Reitmannschaft einhandelte. Unter anderem sagte er über den Auftritt der damaligen Debütantin, dass sie den „Chicken Way“ gewählt habe, „den der Angsthasen, den der blassen Nasen“. Sostmeier entschuldigte sich daraufhin öffentlich.

Bei den Olympischen Spielen in Paris hat der 64-Jährige nun wieder am Mikrofon geliefert. Wir haben eine Auswahl seiner besten Sprüche zusammengestellt.