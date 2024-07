Medaillenchance bleibt bestehen DFB-Frauen besiegen Sambia mit 4:1 und stehen im Viertelfinale

Lea Schüller mit einem Doppelpack (10. und 61. Minute), Klara Bühl (48.) und Elisa Senß (90.+7) erzielten die Tore zum zweiten Turniererfolg, der noch höher hätte ausfallen können. Schüller, Bühl und Janina Minge trafen zudem jeweils einmal nur Aluminium. Ein Patzer von Torhüterin Ann-Katrin Berger führte zum Gegentreffer durch Barbra Banda (50.). In der ersten K.o.-Begegnung geht es für die DFB-Frauen am Samstag in Marseille gegen den Zweiten der Gruppe A mit Kolumbien, Frankreich, Kanada und Neuseeland. Der Gegner stand beim Abpfiff noch nicht fest.