Pleite gegen Schweden Deutschen Handballerinnen droht Olympia-Aus

Im nächsten Spiel am Dienstag gegen Slowenien braucht das DHB-Team zwingend einen Sieg. Sonst könnte das Aus in der Vorrunde schon so gut wie besiegelt sein. Weitere Gegner sind die skandinavischen Topteams Dänemark und Norwegen. Die jeweils vier besten Mannschaften der beiden Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale. Die deutschen Handballerinnen sind erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei.