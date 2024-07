Zeitplan, Disziplinen, Favoriten Das müssen Sie über das Olympische Schießen wissen

Bei den Olympischen Spielen treten die Athleten im Schießen in drei unterschiedlichen Disziplinen an: Pistole, Gewehr und Flinte. Pistolen- und Gewehrschießen wird am Schießstand aus zehn, 25 oder 50 Metern in verschiedenen Positionen ausgetragen. Dabei schießen die Athleten auf den Knien, mit einem Ellebogen auf dem Knie abgestützt, liegend oder stehend auf eine Zielscheibe und versuchen die Mitte so genau wie möglich zu treffen. Bei einem Treffer genau in die Mitte kann eine Höchstpunktzahl von 10,9 erreicht werden. Je weiter außen der Treffer landet, desto weniger Punkte bekommt man. Beim Dreistellungskampf wird in allen drei Positionen geschossen.