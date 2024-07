Zeitplan, Wettbewerbe, Favoriten Das müssen Sie zum Straßenradsport bei Olympia wissen

Die Wettbewerbe im Straßenradsport finden von Samstag, 27. Juli, bis zum darauffolgenden Sonntag, 4. August, statt. Die vier Wettbewerbe werden jeweils in nur einem Event, ohne mehrteilige Qualifikation für das Finale ausgetragen. Am 27. Juli findet das Einzelzeitfahren der Damen um 14.30 Uhr statt und das Einzelzeitfahren der Herren um 16.32 Uhr. Am 3. August startet das Straßenrennen der Herren um 11 Uhr und das der Damen am darauffolgenden Tag um 14 Uhr.