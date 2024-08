Sieg gegen die amtierenden Olympiasieger Beach-Duo Ehlers und Wickler erreicht Finale

Ehlers/Wickler stehen vor der Krönung ihrer gemeinsamen Zeit, die 2022 begann. Konstant rufen die beiden bei Elite-Turnieren ihre Leistungen ab, doch zum ganz großen Wurf hat es bislang noch nicht gereicht. Zwei Wochen vor Olympia beim Turnier in Wien scheiterten sie im Halbfinale nach Satzführung noch knapp an Mol und Sörum. Die Norweger hatten in der Vorbereitung auf Paris zunächst wegen eines Beinbruchs von Mol pausieren müssen, reisten dann aber formstark nach Paris.