Gelungener Auftakt gegen Japan Basketballer starten mit klarem Sieg ins olympische Turnier

Wegen ihrer Teilnahme an der Eröffnungsfeier in Paris waren Schröder und Co. erst spät in der Nacht wieder in Lille angekommen. Doch die Strapazen hatte das deutsche Team gerne auf sich genommen. „Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet“, sagte Fahnenträger Schröder nach der Zeremonie auf der Seine. „Das war es auf jeden Fall wert“, fügte der NBA-Profi hinzu, doch nun sei „Go-Time“.