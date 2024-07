Kerber entdeckt „l'amour“ Mit neuer Paris-Liebe zur alten „Angie“

Angelique Kerber lächelte, ihre Augen glänzten. Sie holte tief Luft und gestand der Stadt, die ihr so oft so manchen Ärger bereitet hatte, ihre Liebe. „Als alle während des Matches 'Les Champs-Elysees' gesungen haben... Das habe ich natürlich mitbekommen, für so etwas bin ich zurückgekommen“, sagte Kerber im nachtdunklen Stade Roland Garros: „Es war nie mein Lieblings-Grand-Slam. Aber am Ende werden werden Paris und ich dann doch noch Freunde.“