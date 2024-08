Die erste Medaille am Samstag Äthiopier Tola holt Marathon-Gold – Deutsche Läufer ohne Chance

Das deutsche Marathon-Trio ist an einer Medaille in Paris klar vorbeigelaufen. Bester war als Zwölfter in 2:09:18 Stunden Ex-Europameister Richard Ringer, Samuel Fitwi (2:09:50) aus Trier belegte Platz 15. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros war noch von den Folgen einer Corona-Infektion geschwächt und gab wie der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia auf. „Gesundheitlich bin ich okay, aber der Körper ist komplett zerstört“, sagte Petros, der eigentlich unter die Top fünf wollte. „Ich bin bei 32 Kilometern ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ging.“