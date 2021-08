Schmidberger und Grebe jubeln : Silber und Bronze für deutsche Para-Tischtennis-Athleten in Tokio

Silber und Bronze für deutsche Para-Tischtennis-Athleten in Tokio

Tokio Bei den Paralympics gibt es gleich zwei deutsche Medaillen an der Tischtennis-Platte. Thomas Schmidberger und Stephanie Grebe dürfen in Tokio jubeln.

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat in Tokio den Paralympics-Sieg erneut knapp verpasst. Der 29-Jährige verlor in der dramatischen Neuauflage des Finals von Rio trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:3 gegen seinen chinesischen Dauerrivalen Fan Penfeng und musste sich wie schon 2016 in der Startklasse drei mit der Silbermedaille begnügen.