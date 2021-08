Vor den Paralympics : Georgischer Judoka randaliert unter Alkoholeinfluss im Hotel

Tokio Ein paralympischer Sportler aus Georgien soll unter Alkoholeinfluss in einem Quarantäne-Hotel in Tokio randaliert haben. Er soll einen Wachmann gar verletzt haben.

Einem Judoka aus Georgien droht wegen Randale der Ausschluss von den am 24. August in Tokio beginnenden Paralympics. Wie der japanische Fernsehsender TBS am Montag berichtete, soll der in einem Quarantänehotel untergebrachte Behindertensportler unter Alkoholeinfluss einen Wachmann gestoßen und diesem dabei eine Rippe gebrochen haben. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, hieß es.