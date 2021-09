Paralympics : Rollstuhlbasketballerinnen verlieren Halbfinale gegen Niederlande

Tokio Im Halbfinale der Paralympics mussten sich die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen der Niederlande geschlagen geben, zuvor hatten sie alle ihre fünf Spiele gewonnen. Nun geht es noch um Bronze.

"Wir waren in der Offensive zu ungeduldig. Die Niederlande kam zu vielen einfachen Punkten. Sie haben viel Druck gemacht, da konnten wir nicht mehr entscheidend dagegenhalten", ergänzte Kapitänin Mareike Miller in der ARD . Jetzt gelte es, "das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken. Wir dürfen nicht die Köpfe hängen lassen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und jetzt eine Medaille holen."

Beste Werferin gegen den Erzrivalen war Katharina Lang mit 18 Punkten, Fahnenträgerin Miller gelangen in einer lange Zeit umkämpften Partie 14 Zähler. Es war nach einer Gruppenphase mit vier Siegen und dem Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien die erste Niederlage in Tokio.

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen hatten 2008 in Peking und 2016 in Rio jeweils Silber gewonnen, 2012 in London wurden sie Paralympics-Sieger. Die Männer waren am Mittwoch im Viertelfinale wie 2016 an Spanien gescheitert.