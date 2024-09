Der „Rehm-inator“ fliegt Rehm gewinnt in Paris viertes Weitsprung-Gold

Bereits zuvor hatte das Team D mit Gold von Maike Hausberger und fünf weiteren Medaillen am Mittwoch geliefert. „Es war super, alle haben schwer reingefunden. Die Sprünge haben nicht so richtig gezündet. Aber Gold ist Gold, das ist alles, was zählt“, sagte Rehm mit breitem Grinsen: „Das vierte Mal klingt unfassbar. So viele Jahre vorne und ungeschlagen zu sein, ist eine Riesenehre - einfach schön.“