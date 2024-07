„Paris wird rocken“ Auch das Team Deutschland für die Paralympics steht

Bei den Sommerspielen in Tokio hatte das Team noch lediglich aus 133 Athletinnen und Athleten bestanden. „Nachdem die Tendenz zuletzt in die andere Richtung ging, haben wir erstmals seit vielen Jahren wieder einen Zuwachs“, sagte DBS-Vizepräsident Leistungssport Karl Quade: „Da sind wir sehr stolz drauf.“ Ob die größere Mannschaft auch zu mehr sportlichen Erfolgen führe, „werden wir am Ende sehen“, führte der Chef de Mission aus. Auf eine exakte Medaillenvorgabe verzichtete er wie gewohnt.