Sportarten, Spielplan, TV-Sendetermine : Alle Infos zu den Paralympics 2021 in Tokio

Tokio Die XVI. Paralympischen Sommerspiele beginnen am 24. August in Tokio. Genau wie die Olympischen Spiele wurden sie wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Hier gibt es alle Infos zu Sportarten, Spielplan und Sendeterminen.

Wann und wo finden die Paralympics statt?

Ursprünglich sollten die Paralympics vom 25. August bis 6. September 2020 stattfinden – wegen der Corona-Pandemie wurden sie um ein Jahr verschoben. Sie beginnen nun am 24. August in Tokio und enden am 5. September. Zuschauer sind wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen nicht zugelassen.

Wann stehen welche Wettkämpfe auf dem Spielplan?

Am Dienstag, 24. August, findet ab 13 Uhr (MEZ) die Eröffnungszeremonie im Olympic Stadium in Tokio statt. Am Mittwoch stehen dann die ersten Wettkampf-Runden an: Goalball, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby, Schwimmen und Tischtennis. Insgesamt sind in den rund anderthalb Wochen 540 Wettbewerbe in 22 Sportarten geplant. Den Spielplan mit Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit gibt es hier. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat insgesamt 134 deutsche Athletinnen und Athleten für 18 Sportarten nominiert.