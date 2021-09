Medaillensammlung vergrößert : Schott schwimmt zum dritten Mal zu Bronze

Tokio Verena Schott gewinnt bei den Paralympics in Tokio ihre dritte Medaille. Zum dritten Mal schlägt sie als Dritte an. Zu Gold fehlen ihr 1,59 Sekunden.

Schwimmerin Verena Schott hat bei den Paralympics in Tokio ihre dritte Bronzemedaille gewonnen. Die 33-Jährige schlug in der Startklasse S6 über 100 m Rücken in 1:21,16 Minuten als Dritte an und blieb damit 27 Hundertstel unter dem vorherigen Weltrekord. Zur Siegerin Elizabeth Marks (USA), die eine neue Bestmarke aufstellte, fehlten ihr 1,59 Sekunden.