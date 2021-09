Paralympics in Tokio : Floors sprintet zu Gold - Bensusan holt erneut Silber

Paralympics in Tokio

Prothesensprinter Johannes Floors hat sich in Tokio seinen Traum vom Paralympics-Sieg erfüllt. Der 26-Jährige holte sich auf seiner Paradestrecke 400 m in 45,85 Sekunden sein erstes Einzelgold und schnappte sich damit nach Bronze über 100 m seine zweite Medaille in Japan.