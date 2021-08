6:4 gegen die Türkei : Goalballer starten erfolgreich in Mission Gold

Michael Dennis von deutschen Team hält den Ball. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Tokio Die deutschen Goalballer haben der Paralympics die Auftakthürde zur angestrebten Goldmedaille genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Johannes Günther bezwang die Türkei mit 6:4 (4:2), musste aber in der Schlussphase ordentlich zittern.

Die hochambitionierten Goalballer sind erfolgreich in das paralympische Turnier von Tokio und ihre Mission Gold gestartet. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier gewann das Team der Trainer Johannes Günther und Stefan Weil mit 6:4 (4:2) gegen die Türkei, musste nach schneller 4:0-Führung aber unnötig zittern.

Viererpacker Michael Dennis, Oliver Hörauf und Thomas Steiger erzielten die Treffer für den Europameister, der bei den Sommerspielen in Rio 2016 bereits im Viertelfinale an den USA gescheitert war. In Tokio will das ambitionierte deutsche Team den Triumph vor 21 Jahren in Arnheim/Niederlande wiederholen.

"Wir wollen unsere beste Leistung zeigen und am Ende auf dem Podium stehen", sagte Reno Tiede vor dem Auftakt und ergänzte selbstbewusst: "Am liebsten in der Mitte und dabei unsere Hymne hören. Das ist unser großer Traum." Nächster Gegner auf der goldenen Mission ist am Donnerstag (10.30 Uhr MESZ) die Ukraine, der Finalgegner bei der Heim-EM vor zwei Jahren.

Unter dem Motto "Kaizen", eine japanische Philosophie, die das stetige Streben nach Verbesserung vermittelt, war das Team in den vergangenen Jahren in die Weltspitze vorgestoßen. Nach WM-Silber 2018 und dem Europameistertitel gehören die Deutschen mit Weltmeister Brasilien und Rio-Sieger Litauen in Japan zum Favoritenkreis.

"Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, wird es für die Gegner schwierig sein, gegen Deutschland zu gewinnen", betonte Tiede. In den Trainingslagern hatte sich die Auswahl in einer starken Verfassung präsentiert. "Gelingt uns das auch hier in Tokio", so Günther, "sind wir in der Lage, etwas Großes zu erleben."

(dpa)