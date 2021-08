Wenige Tage vor dem Start : Erste Coronafälle unter den Teilnehmenden der Paralympics

Das Symbol der Paralympics vor der Skyline in Tokio. Foto: AP/Shuji Kajiyama

Tokio Die Paralympics in Tokio haben die ersten positiven Coronabefunde unter den Athleten. Das teilten die Organisatoren am Sonntag mit.

Wenige Tage vor dem Start verzeichnen die Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) die ersten beiden Coronafälle unter den Athletinnen und Athleten. Die positiven Befunde wurden am Freitag und Samstag entdeckt, das teilten die Organisatoren mit, ohne Namen oder Nationalitäten der Betroffenen zu nennen. Das Paralympische Dorf war am Dienstag eröffnet worden.