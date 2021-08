Paralympics : Deutsche Starter erhalten 20.000 Euro für Goldmedaille

München Die deutschen Behindertensportlerinnen und -sportler erhalten bei den Paralympics in Tokio erneut dieselben Prämien wie das Team D bei Olympia - allerdings nur für Medaillen: 20.000 Euro gibt es für Gold von der Stiftung Deutsche Sporthilfe.

Während die deutschen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio für Rang vier bis acht zwischen 5000 und 1500 Euro bekamen, gehen die Paralympics-Starter in diesem Bereich leer aus. Der Grund ist die oft geringe Anzahl an Teilnehmern in den einzelnen Wettbewerben. Wer zwei oder mehr Goldmedaillen holt, wird trotzdem nur einmal honoriert.