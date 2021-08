Medaillenflut am Dienstag : Zeyen holt Gold – insgesamt sechs Medaillen für deutsche Radsportler

Medaillenflut am Dienstag

Update Tokio Die deutschen Radsportler und Radsportlerinnen haben am Dienstag die Bilanz der deutschen Mannschaft bei den Paralympics mächtig aufgebessert und insgesamt sechs Medaillen gewonnen – darunter einmal Gold.

Handbikerin Annika Zeyen hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die vierte deutsche Goldmedaille gewonnen. Die Weltmeisterin aus Bonn siegte im Einzelzeitfahren über 16 km auf dem Fuji International Speedway nach starker zweiter Rennhälfte in 32:46,97 Minuten und holte sich mit 43 Sekunden Vorsprung ihr viertes Edelmetall bei Paralympics. Alle vorherigen Medaillen sammelte sie noch als Rollstuhlbasketballerin, 2012 in London gewann sie mit dem deutschen Team Gold.