Viel Aufregung bei den Paralympics : Schwangere Sportlerin, falsche Hymne, Hitze – und eine Disqualifikation

Tokio In der Nacht hatten die Paralympics in Tokio einige Kuriositäten zu bieten. Unter anderem wurde eine falsche Hymne abgespielt – und aufgrund der Hitze mussten alle Rollstuhltennis-Spiele abgesagt werden.

US-Sitzvolleyballerin Lora Webster nimmt schwanger an den Paralympics teil – und das bereits zum zweiten Mal. Wie die 35-Jährige in einer Mitteilung des Internationalen Paralympische Komitees (IPC) erzählte, sei sie aktuell in der 20. Schwangerschafts-Woche. Schon 2012 in London, als sie Silber mit den USA gewann, habe sie schwanger gespielt. Diese Tatsache hatte sie aber damals vor ihren Teamkolleginnen geheim gehalten, um sie nicht zu verunsichern. Insgesamt wird Webster ihr viertes Kind bekommen.