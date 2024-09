„Habe nicht am Programm mitgearbeitet“ Paralympics-Star Mester widerspricht Luke Mockridge

Derweil führen die Podcast-Aussagen für Mockridge zu immer weiteren Konsequenzen. Nach dem Aus der Sat.1-Show wurde nun auch ein Auftritt des Komikers in der Comedy-Show „Nightwash“ kurzfristig abgesagt. Das sagte der Geschäftsführer des Veranstaltungsortes in Paderborn, Christian Stork, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Abend mit mehreren bekannten Künstlerinnen und Künstlern der Comedy-Szene fand am Sonntag zwar statt, er lief aber ohne Mockridge ab. „NightWash“ ist ein etabliertes Comedy-Format, das zurzeit auf Bühnentournee durch Deutschland ist.