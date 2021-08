Über 100 Meter : Erste Para-Medaille für Leichtathleten – Lindy Ave holt Bronze

Tokio Die deutsche Sprinterin Lindy Ave hat bei den Paralympics in Tokio die erste Medaille für die Leichtathleten gewonnen. Über die 100 Meter lief sie zu Bronze.

Sprinterin Lindy Ave hat den Para-Leichtathleten an deren zweiten Wettkampftag überraschend die erste Medaille bei den Paralympics in Tokio gesichert. Die 23-Jährige aus Greifswald gewann in der Klasse der Athleten mit Cerebralparese über 100 Meter mit persönlicher Bestleistung von 12,77 Sekunden Bronze hinter der siegreichen Britin Sophie Hahn (12,43) und Darian Faisury Jimenez Sanchez aus Kolumbien (12,49).