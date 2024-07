Olympia in Paris Beeindruckender Sport an spektakulären Schauplätzen

„Besser geht es nicht“, sagte die zweifache Mutter im SID-Gespräch. Nach einem langen Qualifikationsprozess hatte sich Ludwig erst Anfang Juni ihr Ticket gesichert. Umso schöner sei es deshalb, „dass wir jetzt in Europa, in Paris, unter dem Eiffelturm spielen können, sodass auch Freunde und Familie kommen können und das miterleben dürfen“. Die Sand-Duelle an einem prominenten Austragungsort setzen dabei eine Tradition fort: 2012 fanden die Wettbewerbe in London auf dem Horse Guard Parade, 2016 in Rio an der Copacabana statt.