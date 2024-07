Eiffelturm, Versailles, Seine Spektakuläre Schauplätze der Olympischen Spiele in Paris

Place de la Concorde

Sportarten: Breaking, BMX, Skateboard, 3x3-Basketball

Der größte Platz in Paris. Auf 68.470 Quadratmetern bietet er den Athletinnen und Athleten in vier jungen Sportarten die olympische Bühne. Charakteristisch ist der Obelisk von Luxor in der Mitte des Platzes. Auf dem Place de la Concorde finden alljährlich die Feiern zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli ihren Höhepunkt. Im Sommer wird getanzt, geskatet und gezockt.