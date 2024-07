Heimat des Basketballs So viel Olympia steckt in Lille

Im Stade Pierre Mauroy selbst ist die Stimmung absolut Olympia-tauglich. Die Zuschauer beklatschen alles. Jede gute Aktion beim Sieg von Nigeria gegen Australien, jede noch so alberne Pausenunterhaltung – selbst ein Video, in dem sich die schwarz-weißen Köpfe der Olympioniken von 1924 zu Hip-Hop-Beats bewegen. Am lautesten ist es in den ersten vier Minuten des zweiten Spiels. Die belgischen Fans feiern jeden Ballbesitz ihrer Mannschaft mit Jubelschreien und begleiten jeden deutschen Angriff mit durchgehenden „Defense“-Sprechchören. Dann trifft Leonie Fiebich per Dreier zum 11:3 für Deutschland und der belgische Jubel geht langsam in Schockstarre über. Die Deutschen sind bei ihrem Olympia-Debüt krasse Außenseiter. In der Gruppenphase spielen sie gegen den Europameister, den amtierenden Olympia-Silbermedaillengewinner Japan und die USA, die 1992 zum letzten Mal nicht Gold gewonnen haben. Zwar kommen auch die beiden besten Dritten aus drei Vierergruppen weiter. Dennoch ist es eine fast unlösbare Aufgabe. Zumindest ohne Auftaktsieg gegen Belgien.