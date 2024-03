Weniger Zuschauer erlaubt Warum das große Volksfest bei der olympischen Eröffnungsfeier ausfällt

CER1 lautet der Codename für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Die Zeremonie am 26. Juli wird erstmals nicht in einem Stadion, sondern mitten in der Stadt organisiert. Sechs Kilometer werden die gut 10.000 Athletinnen und Athleten auf 180 Schiffen auf der Seine zurücklegen, beobachtet von Hunderttausenden Zuschauern. Es sollte ursprünglich ein großes Volksfest werden, bei dem jeder Zugang zum oberen Teil des Seineufers haben sollte. So wollten es das Organisationskomitee und die Stadt Paris. Auch Präsident Emmanuel Macron schwärmte 2021 von einer Zeremonie, die offen ist für alle, von einer „einzigartigen Erfahrung.“