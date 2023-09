Sommerspiele 2024 in Paris So steht es um die Olympia-Qualifikation der deutschen Mannschaften

Männer/Frauen: Noch ist keine Entscheidung gefallen. Die Qualifikationsphase läuft noch bis in den Juni 2024. Ein wichtiges Event ist auch die WM im Oktober in Mexiko. Die jeweiligen Titelträger sind automatisch qualifiziert. Maximal können jeweils zwei Paare pro Nation bei Männern und Frauen bei Olympia starten. Bei den Männern sind die in Hamburg trainierenden Nils Ehlers und Clemens Wickler das einzige deutsche Duo, das mit Olympia in Paris rechnen darf. Die besten Chancen bei den Frauen haben die letztjährigen WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann. Auch Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Louisa Lippmann können auf einen Start hoffen. Zuletzt hatten sie mit dem dritten Platz bei der EM überrascht.