Olympische Spiele 2021 : Starke Konkurrenz beim diesjährigen Schießen

Die Flinte ist eine der drei grundlegenden Disziplinen beim olympischen Schießen. Genauer ist dabei die Rede von Skeet und Trap. Foto: AP/Eugene Hoshiko

Tokio Schießen gehört schon seit den ersten modernen Olympischen Spielen 1896 zum festen Programm. Mit wenigen Ausnahmen war die Disziplin schon immer vertreten - so auch dieses Jahr in Tokio. Alles was Sie über Schießen bei den Olympischen Spielen 2021 wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Schießen war in Großbritannien und im kolonialen Amerika populär und war eine der neun Disziplinen bei den ersten modernen Spielen in Athen 1896. Seitdem war es bei allen Spielen außer 1904 und 1928 vertreten. Die Schützinnen und Schützen schießen mit verschiedenen Gewehren und Pistolen auf die Schieß- oder Wurfscheiben. Ziel ist es, möglichst viele Treffer zu landen. Die Distanz zu den Scheiben variiert dabei.

Die Regeln auf einem Blick

Es gibt drei grundlegende Disziplinen beim Schießen, welche durch die Art der verwendeten Waffen bestimmt werden: Flinte (Skeet und Trap), Gewehr (10m und 50m) und Pistole (10m und 25m).

Die Gewehr- und Pistolenwettkämpfe werden in einer Halle ausgetragen, wobei die Schützen aus einer bestimmten Entfernung auf eine stationäre Scheibe schießen. Bei den Gewehrwettkämpfen auf 50m müssen die Teilnehmer liegend, kniend und stehend auf die Ziele schießen (Dreistellungskampf). Die Flintenwettkämpfe finden im Freien statt, wobei die Schützen auf eine bewegliche Wurfscheibe schießen. Die einzelnen Disziplinen variieren teilweise zwischen Männern und Frauen. Hier eine Übersicht:

Männer

Luftgewehr

KK-Freie Waffe 3x40

KK-Liegendkampf

Luftpistole

Freie Pistole

Schnellfeuerpistole

Trap

Doppeltrap

Skeet

Frauen

Luftgewehr

KK-Sportgewehr 3x20

Luftpistole

KK-Sportpistole

Trap

Skeet

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gibt es insgesamt 15 Goldmedaillen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen für Männer und Frauen in den Disziplinen zu gewinnen. In der Asaka Shooting Range in Tokio, etwa 30 km vom Nationalstadion entfernt, finden die Wettkämpfe statt.

Was geschah bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio?

Das Format wurde in Rio geändert, um Finals, Halbfinals und Medaillenspiele im Ausscheidungsstil einzuführen und die Veranstaltung aufzupeppen. Italien führte den Wettbewerb mit vier Goldmedaillen an, gefolgt von Deutschland mit drei. Für die Deutschen holten Barbara Engleder im Dreistellungskampf, Henri Junghänel im Kleinkaliber-Liegendschießen und Christian Reitz im Pistolen-Schnellfeuer die Goldmedaille nach Hause.

Der Koreaner Jin Jong-oh schrieb in Rio Geschichte, indem er die 50-Meter-Pistole der Männer gewann und damit der erste Schütze in der olympischen Geschichte wurde, der bei einem bestimmten Wettkampf drei Mal in Folge die Goldmedaille abräumte.

Wer sind die Favoriten bei den Olympischen Spielen in Tokio?

Den Platz als erfolgreichster Einzelschütze der Olympischen Spiele hat sich Jin Jong­-oh bereits gesichert. Als Favorit in Tokio 2021 wird er versuchen sich die fünfte Goldmedaille zu erschießen und seinen Rekord noch weiter auszubauen.

Der zweifache Olympiasieger Vincent Hancock wird das Team der Vereinigten Staaten mit der Flinte anführen. Schon im Alter von 16 Jahren gewann er seinen ersten Weltmeistertitel und schoss bei den Olympischen Spielen 2012 in London ein perfektes Ergebnis im Finale. In Rio blieb ihm ein Podiumsplatz verwehrt, aber in der Qualifikation für Tokio zeigte er sich in Topform.

Ebenfalls zu erwähnen ist Olena Kostevych. Die 36-jährige Ukrainerin ist zweifache Weltmeisterin und staubte bisher auch einige Medaillen bei den Olympischen Spielen ab. Nach einer Babypause ist sie dieses Jahr bei den Spielen in Tokio zu sehen.

Die Georgierin Nino Salukvadze kann sich nach Tokio selbst ohne einen Sieg in die Rekordbücher eintragen. Die 52-Jährige blickt auf ihre neunten Olympischen Spiele, was vor ihr keine andere Frau schaffte. Als erfahrene Schützin ist sie bereit, in Tokio zu glänzen.

Manu Bhaker ist mit 19 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen, zählt aber klar zu den Favoritinnen bei den diesjährigen Spielen. In letzter Zeit überzeugte die Inderin bei internationalen Turnieren, besonders in den Mixed-Team-Wettbewerben. Als junges Naturtalent könnte sie den anderen Favoriten ein Dorn im Auge sein.

Zu guter Letzt lohnt sich ein Blick auf den deutschen Scharfschütze Christian Reitz. Er holte 2016 den olympischen Titel im Schnellfeuer nach Hause, den es nun zu verteidigen gilt. Kein leichtes Unterfangen, aber mit Reitz hat Deutschland wieder gute Chancen Olympisches Gold zu erzielen.

Was ist neu bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio?

Es ist das erste Mal, dass drei gemischtgeschlechtliche Mannschaftswettbewerbe zusätzlich zu den sechs Wettbewerben für Männer und sechs für Frauen ausgetragen werden.

Wer ist 2021 im Schießen-Olympiakader der Deutschen?

Im sogenannten Top Team Tokio (TTT) des Deutschen Schützenbundes werden die erfolgsversprechenden Talente vorgestellt, welche dieses Jahr in Tokio antreten sollen. Das TTT gliedert sich in die drei grundlegenden Disziplinen Flinte, Gewehr und Pistole. Der Kader sieht wie folgt aus:

Flinte

Felix Haase (Skeet)

Vanessa Hauff (Skeet)

Sven Korte (Skeet)

Andreas Löw (Trap)

Nadine Messerschmidt (Skeet)

Katrin Quooß (Trap)

Paul Pigorsch (Trap)

Tilo Schreier (Skeet)

Katrin Wieslhuber (Skeet)

Nele Wißmer (Skeet)

Gewehr

Jolyn Beer (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Maximilian Dallinger (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Selina Gschwandtner (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Julian Justus (Luftgewehr)

Beate Köstel (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

André Link (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Isabella Straub (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Amelie Kleinmanns (Luftgewehr/Dreistellungskampf 3x40)

Pistole

Josefin Eder (Luftpistole/Sportpistole)

Oliver Geis (Schnellfeuerpistole)

Michael Heise (Luftpistole)

Julia Hochmuth (Luftpistole)

Monika Karsch (Luftpistole/Sportpistole)

Christian Reitz (Schnellfeuerpistole)

Sandra Reitz (Luftpistole/Sportpistole)

Aaron Sauter (Schnellfeuerpistole)

Michelle Skeries (Luftpistole/Sportpistole)

Doreen Vennekamp (Luftpistole/Sportpistole)

Zeitplan

Vom 24. Juli bis 2. August treten die Sportler gegeneinander an. Die erste Qualifikation beginnt um 1.30 Uhr am Samstag, 24. Juli. Mit dem Finale der Männer im Kleinkaliber Dreistellungskampf endet das Schießen offiziell am Montag, 2. August. Um 9.50 Uhr geht es los.