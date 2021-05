Olympische Spiele 2021 : 72 Golflöcher bis zum Sieg

Tokio 60 Sportler und 60 Sportlerinnen werden in Tokio auf dem Golfplatz um die Medaillen kämpfen. Der Deutsche Martin Kaymer ist sicher dabei.

112 Jahre war Golf nicht mehr Teil der Olympischen Spiele, doch in Rio 2016 kehrte die Sportart zurück. Auch in Tokio werden wieder Athletinnen und Athleten um die Medaillenplätze spielen.

Bei den Olympischen Spielen wird das sogenannte „Stroke Play“ gespielt, bei dem die zusammengenommene Anzahl an Schlägen zählt. Die Teilnehmer spielen vier Runden mit jeweils 18 Löchern, also insgesamt 72 Löchern. 60 Frauen und 60 Männer werden in Tokio antreten.