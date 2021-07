Wegen Wechsel nach Monaco : Ismail Jakobs fährt nicht mit zu Olympia

Das deutsche Fußballteam muss die nächste Absage verkraften. Ismail Jakobs wechselt vom 1. FC Köln zum französischen Ligue-1-Klub AS Monaco und fliegt deshalb nicht mit zu den Olympischen Spielen nach Tokio.

"Das deutsche Team, das nun aus 18 Spielern besteht, ist am heutigen Montag in Frankfurt am Main zusammengekommen, um am Dienstagabend in Richtung Japan aufzubrechen", heißt es in einer DFB-Mitteilung. Zuvor hatten bereits Niklas Dorsch und Josha Vagnoman für die Spiele abgesagt. Ursprünglich hätten 22 Spieler für das Olympia-Turnier nominiert werden können.