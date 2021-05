Olympische Spiele 2021 : Base- und Softball kehren auf die olympische Bühne zurück

Tokio In Europa wenige beachtet, dafür in Nordamerika und Asien geliebt. Base- und Softball sind bei den Sommerspielen in Tokio wieder mit dabei.

Baseball gehörte von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona bis zu den Sommerspielen 2008 in Beijin zu den Medaillensportarten. Softball wurde 1996 in Atlanta als reine Damen-Sportart eingeführt. Nach 12-jähriger Abstinenz gehört die Sportart erstmals wieder zum Olympischen Programm.

Base- und Softball wurden temporär vom Olympischen Organisationsteam von Tokio vorgeschlagen, weil sich beide Sportarten in Japan großer Beliebtheit erfreuen.

Regeln

Beim Baseball treten zwei Teams mit jeweils neun Spielern gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viele sogenannte „Runs“ zu erzielen. Während die eine Mannschaft den Schlagmann stellt, hat das verteidigende Team vier Innenfeldspieler, drei Außenfeldspieler, einen Fänger und einen Werfer auf dem Feld. Letzterer wirft von einem Hügel aus den Ball, der Schlagmann muss ihn treffen und anschließend durch das Ablaufen möglichst vieler Laufmale (oder „Bases) Punkte erzielen. Die Verteidiger versuchen das zu verhindern, indem sie den geschlagenen Ball fangen und zu einem Laufmal werfen, bevor ein Schlagmann des gegnerischen Teams es erreicht. Wenn die Verteidiger drei Schlagmänner aus dem Spiel nehmen, werden die Seiten gewechselt. Ein sogenanntes „Inning“ ist beendet, wenn beide Teams jeweils einmal die Rolle des Verteidigers und einmal der Schlagmannschaft inne hatten.

Das Team mit den meisten erfolgreichen Läufen nach neun „Innings“ gewinnt. Steht es unentschieden, werden zusätzliche „Innings“ gespielt, bis ein Team nach der gleichen Anzahl von Runden mehr Läufe erzielt hat, als das andere. Beim Baseball treten bei den Sommerspielen in Tokio nur Herrenmannschaften an.

Beim Softball gelten sehr ähnliche Regeln wie beim Baseball. Das Spielfeld ist etwas kleiner, die Entfernung zwischen Werfer und Schlagmann geringer, der Ball ist größer und weniger fest und der Schläger etwas kürzer. Zudem muss der Ball so geworfen werden, dass der Werfer loslässt, sobald sein Handgelenk die Seite seines Körpers passiert .Bei den Spielen 2021 in Tokio werden beim Softball nur Damenmannschaften antreten.

Deutsche Teilnehmer

Sowohl die deutsche Herren-Baseballmannschaft, als auch die Frauen-Softballmannschaft konnten sich nicht für die Sommerspiele in Tokio qualifizieren.

Gewinner von Rio 2016

Weder Baseball noch Softball wurde bei den Olympischen Spielen in Brasilien gespielt. Bei den letzten olympischen Baseballspielen gewann 2008 die südkoreanische Herrenmannschaft in Beijin. Im Softball erspielte sich die japanische Damenmannschaft die Goldmedaille.

Favoriten

Baseball und Softball sind vor allem in Nordamerika und Asien sehr beliebt. Die Teams aus den USA, Kuba, Japan und auch Südkorea gehören deswegen auch bei den Sommerspielen 2021 zu den Favoriten.

Zeitplan

Das erste Softballspiel wird am Mittwoch, 21. Juli, um 9.00 Uhr gespielt. Das Finale findet am Dienstag, 27. Juli, um 20 Uhr statt.

Die Baseballspiele beginnen am Mittwoch, 28. Juli, um 12.00 Uhr. Am Samstag, 7. August, wird ab 19.00 Uhr um die Goldmedaille gespielt.

