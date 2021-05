Olympische Spiele 2021 : Fünf deutsche Sportler kämpfen um Gold

Tokio Das rasante Rückschlagspiel gehört seit fast 30 Jahren zu den Medaillenspielen bei Olympia. Auch dieses Mal wird es garantiert wieder spannend.

Bei Badminton kommt es auf gute Reflexe, Kraft und Ausdauer an. Der verwendete Federball besteht aus Gänsefedern und einer abgerundeten Korkspitze und kann Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreichen. Bei den Sommerspielen 1992 in Barcelona gehörte Badminton erstmals zum olympischen Programm.

In den Einzelwettkämpfen treten die Spieler in 12-16 Gruppen mit jeweils drei bis vier Spielern gegeneinander an. Der bestplatzierte Spieler in jeder Gruppe rückt dann in das Achtelfinale vor. Im Doppel werden die Spieler in vier Vierergruppen eingeteilt. Die beiden erstplatzierten Paare jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.