Olympia 2020 in Tokio : Kein vereintes Hockey-Team aus Korea

Olympia 2020 in Tokio

Athleten aus Nord- und Südkorea laufen gemeinsam bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang ein. Foto: REUTERS/DAMIR SAGOLJ

Seoul Bei den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr wird es kein gemeinsames Hockey-Team von Nord- und Südkorea geben. Das geeeinte Eishockey-Team der Frauen hatte 2018 für Aufregung gesorgt.

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wird es kein gemeinsames Frauenhockey-Team von Nord- und Südkorea geben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Verbandskreise.

Um sich für die Spiele in Japan qualifizieren zu können, hätte das vereinigte Team Korea für das Finale der FIH-Series vom 8. bis 16. Juni in Irland melden müssen. "Es wird dort nur ein Team für Südkorea antreten", sagte ein Vertreter des südkoreanischen Verbandes KHA. Wiederholte Anfragen an die Nordkoreaner hätten nicht zu einer Antwort geführt.