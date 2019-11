Starke Gegner in der Vorrunde : Deutsche Hockey-Teams bei Olympia gegen Weltmeister

Starke Gegner in der Vorrunde

Tokio Der Welthockeyverband FIH hat die jeweils zwei Vorrundengruppen bei den Herren und Damen für das olympische Turnier in Tokio 2020 eingeteilt. Beide Teams erwischten schwierige Aufgaben.

Herren-Coach al Saadi muss bis zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer erst noch eine konkurrenzfähige Mannschaft formieren. „Dennoch können wir ohne Überheblichkeit sagen, dass wir gute Chancen aufs Viertelfinale haben, was dann in diesem Modus ein ganz entscheidendes Spiel ist“, wurde er in einer Pressemitteilung des DHB vom Sonntag zitiert. Seine Favoriten sind Belgien und die Niederlande.