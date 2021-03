Chancen und Tickets für deutsche Teams : Stand der Dinge für Olympia in Tokio

Foto: dpa/Julian Stratenschulte 21 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Olympia-Quali 2021

DÜsseldorf Die deutschen Volleyball-Teams haben die Qualifikation für die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Auch in anderen Mannschaftssportarten ist der Zug schon abgefahren, es gibt aber auch noch einige Chancen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Baseball/Softball Die deutschen Baseballer haben bei der EM in Bonn und Solingen die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier verpasst und fehlen somit in Tokio. Auch die Softballerinnen sind nicht am Start.

Basketball Nach dem WM-Reinfall in China hat das Männer-Nationalteam unmittelbar vor dem Olympia-Turnier die Möglichkeit, sich ein Ticket zu holen. Die Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder muss sich vom 29. Juni bis 4. Juli 2021 bei einem Sechserturnier in Split durchsetzen - da es nur der Sieger nach Japan schafft, wird die Mission nicht einfach. Insgesamt finden vier Quali-Turniere in der Zeit mit je sechs Mannschaften statt. Die Frauen sind aus dem Rennen.

3x3-Basketball Bei der olympischen Premiere der Streetball-Variante haben die deutschen Männer keine Chance mehr auf die Qualifikation. Die Frauen spielen vom 26. bis 30. Mai 2021 in Graz um ihren Startplatz, es geht gegen Frankreich, die USA, Uruguay und Indonesien. Von insgesamt 20 Teilnehmern schaffen es drei. "Es wird natürlich ganz schwer", sagte Stefan Raid, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Für ein abschließendes Qualifikationsturnier stehen die DBB-Frauen auf der Warteliste. Dabei wird das letzte Ticket vergeben.

Beachvolleyball Deutschlands bestes Männer-Duo Julius Thole und Clemens Wickler hat das Olympiaticket so gut wie in der Tasche. Sie liegen im Olympischen Ranking, dass sich über den Zeitraum von 1. September 2018 bis 13. Juni 2021 erstreckt, Stand März 2021 auf Rang sechs. Die besten 15, aber maximal zwei Teams pro Nation, sind bei Olympia dabei. Niels Ehlers und Lars Flüggen dürfen sich als 18. dieses Rankings noch Hoffnung machen, müssen allerdings in den verbleibenden World-Tour-Turnieren noch Punkte sammeln, um es über die Olympiarangliste zu schaffen.

Bei den Frauen liegen derzeit (März 2021) zwei Duos in den Top 15: Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch haben als 15. ebenso gute Chancen auf die Qualifikation wie Karla Borger und Julia Sude als Zehnte. Es sind maximal zwei Teams pro Geschlecht und Nation startberechtigt. Gelingt die Qualifikation über die Rangliste nicht, gibt es noch die Möglichkeit, sich im Juni über den Kontinentalcup je ein Ticket zu erspielen. Dort dürfen die Nationen mit maximal zwei Teams je Geschlecht antreten.

Fußball Die deutschen Männer haben sich bei der U21-EM für Tokio qualifiziert. Die Frauen verpassten die Sommerspiele durch ihren K.o. im WM-Viertelfinale gegen Schweden, 2016 hatten sie in Rio noch Gold gewonnen.

Handball Die deutschen Frauen hätten für die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier bei der WM mindestens Siebte werden müssen, belegten am Ende aber Platz acht und scheiterten.Die Männer verpassten bei der WM in Ägypten die direkte Qualifikation für Tokio. Sie müssen nun den Umweg über das Qualifikationsturnier vom 12. bis 14. März in Berlin gehen. Dort geht es gegen Rekord-Europameister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Außenseiter Algerien um zwei Tickets nach Tokio.

Hockey Beide Nationalteams haben bei den Qualifikationsspielen in Mönchengladbach souverän ihre Tokio-Tickets geholt. Die Frauen setzten sich problemlos gegen Italien (2:0/7:0) durch, die Männer hatten gegen Österreich (5:0/5:3) keine Mühe.

Rugby Beide Teams sind gescheitert. Die Frauen des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) schieden beim ersten Europa-Qualifikationsturnier in Kasan in der Vorrunde aus, für die Männer war in Colomiers/Frankreich im Viertelfinale Schluss.

Volleyball Sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen sind in Japan nicht dabei. Beide Teams schafften es bis ins Finale der Qualifikationsturniere, kassierten dann aber eine klare Niederlagen.

Wasserball Beide deutsche Mannschaften sind bei Olympia nicht dabei. Die Männer verpassten erst bei der EM, dann beim Qualifikationsturnier in Rotterdamm im Februar 2021 die Quali klar. Das Team schied in den Niederlanden bereits in der Vorrunde ohne Punktgewinn aus und ist zum drittenmal in Folge nicht bei den Olympischen Spielen dabei.

Auch die Frauen holten sich das Tokio-Ticket bei der EM nicht. Zudem verpasste die Mannschaft als Elfter der EM die Teilnahme am Qualifikationsturnier in Triest vom 19. bis 24. Januar 2021. Damit fehlen auch die deutschen Handballerinnen bei Olympia in Japan.

(eh/sid)