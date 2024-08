Kampf ums Geschlecht Weltweiter Wirbel im olympischen Boxturnier

Das war in Tokio so, und das ist noch heute so. Auch die Teilnahmebedingungen sind dieselben geblieben, und zwar die aus dem Jahr 2016, als die IBA in Rio ein skandalöses Turnier veranstaltete. Und so dürfen Khelif und Lin in Paris starten - und das IOC schlägt sich mit einem Thema herum, das unter anderem der Leichtathletik-Weltverband World Athletics längst abgeräumt hat.