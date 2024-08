Teure Olympia-Sportkleidung Wieso ein Badeanzug schon mal mehr als 500 Euro kostet

Zu sehen war das beispielhaft bei den australischen Kunstschwimmerinnen, 2024 in Paris genauso wie schon 2021 in Tokio. In Japan trugen sie bei der Teamkür Badekleidung mit Elementen, die an Feuer und Wasser erinnern. Die Musik war abgestimmt und stammte aus der Kinderserie „Avatar – der Herr der Elemente“, einer Sendung, die vom Kampf verschiedener Elementbändiger handelt. In Paris war die technische Kür der Australier nun mit Vogelgezwitscher und rhythmischen Trommelschlägen unterlegt. Und die Badeanzüge? Die erinnerten passend dazu an bunte Paradiesvögel.