Paris sagt au revoir So emotional und spektakulär war die Olympia-Abschlussfeier

Die Feier nahm den Faden der Eröffnungszeremonie auf und begann in den Tuilerien am Louvre. Dort trat Schwimm-Superstar Léon Marchand an das olympische Feuer. Der viermalige Olympiasieger von Paris trug die Flamme in einer Laterne in Richtung des weltberühmten Museums, später am Abend erreichte sie das Stade de France - und wurde von Athleten aller Kontinente gelöscht.