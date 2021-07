Heimlicher Star : Tongas Fahnenträger Taufatofua hat auch bei seiner Niederlage Spaß

Tokio Bekannt wurde Tongas Pita Taufatofua weniger durch seinen Sport Taekwondo als durch seine Auftritte als Fahnenträger für sein Land. Mit nacktem Oberkörper lief er in Rio und auch in Tokio ein. Und auch im Wettkampf sorgt er für gute Laune.

Taufatofua war bei der Eröffnungszeremonie der Spiele in Japan am Freitag wie schon 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang mit nacktem und eingeöltem Oberkörper ins Stadion eingelaufen. Bei den Winterspielen in Südkorea vor drei Jahren trat er im Skilanglauf an. In Tokio ist er nun wie vor fünf Jahren in Rio wieder als Taekwondoka am Start.