Olympia-Liveblog : „Sehe mich als Mitfavoriten“ - Zverev peilt in Tokio Medaille an

Alexander Zverev. Foto: AP/Alastair Grant

Liveblog Tokio/Düsseldorf Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio kämpfen ab dem 23. Juli 434 deutsche Athleten um Medaillen. Zuschauer dürfen in Japan nicht dabei sein. Trotzdem wird es für viele Sportler das Highlight ihrer Karriere. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Spiele auf dem Laufenden.