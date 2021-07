Tokio 2021 : Das müssen Sie über die Ruder-Wettbewerbe bei Olympia wissen

Der Deutschland-Achter trainiert im März 2021 am Ruderleistungszentrum auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der Deutschland Achter ist das Paradeboot der deutschen Ruderer. In Tokio soll es die Goldmedaille werden. England ist wieder einmal der große Konkurrent. Welche Rennen im Rudern sonst in Tokio anstehen, die Favoriten und Zeiten.

Seit wann gibt es Rudern bei Olympischen Spielen?

Rudern gehört seit den Sommerspielen 1900 in Paris zum olympischen Programm. Die für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen vorgesehenen Ruderwettbewerbe fielen aus Witterungsgründen aus.

Wie viele Medaillen-Entscheidungen fallen bei Olympia in Tokio?

Im Hafen von Tokio gibt es 14 Ruder-Entscheidungen - jeweils sieben bei den Männern und bei den Frauen.

Wie viele deutsche Boote sind für Olympia qualifiziert?

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in sieben der 14 olympischen Bootsklassen vertreten - dabei sind im Deutschland-Achter und Einer-Fahrer Oliver Zeidler auch die Flaggschiffe des DRV. In Rio waren es noch zehn Boote.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Der Deutschland-Achter und Einer-Weltmeister Oliver Zeidler gehören zu den Gold-Favoriten. Jonathan Rommelmann/Jason Osborne im Leichtgewichts-Doppelzweier und der Frauen-Doppelvierer gehen mit Medaillenchancen ins Rennen.

Wer sind die Topfavoriten?

Die Boote aus Großbritannien, Neuseeland und den Niederlanden werden hoch gehandelt. Der Achter kämpft traditionell gegen die Briten - und gegen die starken Niederländer. 2016 in Rio holte der Deutschland Achter Silber. Danach war das deutsche Boot bis zur EM im Frühjahr 2021 bei allen großen Wettbewerbe ungeschlagen. Daher ist trotz des holprigen Saisonstarts Gold das Ziel.

Im Einer dürfte es einen spannenden Dreikampf zwischen Zeidler, dem Dänen Sverri Nielsen und Kjetil Borch aus Norwegen geben.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Wechselhaft. Zeidler strotzt nur so vor Selbstvertrauen, der Achter kämpfte sich nach schwachem Saisonstart zurück. Auf die Paradeboote dürfte in Tokio Verlass sein, doch dem DRV fehlt die Tiefe. Etwa im Frauen-Riemenbereich ist kein Boot qualifiziert. Zudem führten die schwierigen Trainingsbedigungen in der Corona-Pandemie dazu, dass viele Ruderer noch nicht richtig wissen, wo sie im internationalen Vergleich stehen.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Die Ruder-Wettkämpfe gehen in der ersten Woche der Spiele über die Bühne. Die Entscheidungen im Achter und Einer stehen am 30. Juli an, an den drei Tagen zuvor werden die Medaillen in den anderen Bootsklassen mit deutscher Beteiligung vergeben.

Welche Disziplinen und Bootsklassen gibt es im Rudern bei Olympia?

Frauen:

Einer (W1x), Skiff genannt

Doppelzweier (W2x)

Leichtgewichts-Doppelzweier (LW2x)

Doppelvierer (W4x)

Zweier ohne Steuerfrau/-mann (W2-)

Vierer ohne Steuerfrau/-mann (M4-)

Achter (W8+)

Männer:

Einer (M1x), Skiff genannt

Doppelzweier (M2x)

Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x)

Doppelvierer (M4x)

Zweier ohne Steuermann/-frau (M2-)

Vierer ohne Steuermann/-frau (M4-)

Achter (M8+)

Was noch zu sagen wäre ...

"Ich will den besten Wettkampf abliefern, den ich jemals gezeigt habe." (Achter-Steuermann Martin Sauer)

Wie lief es 2016 in Rio?

Der DRV holte in Rio drei Medaillen. Die beiden Doppelvierer gewannen jeweils Gold, der Deutschland-Achter musste sich hinter den Briten mit Silber begnügen.

Wo sind die Ruder-Wettbewerbe im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Los Angeles (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

Das deutsche Aufgebot:

Männer (20): Max Appel (Doppelvierer/Magdeburg), Laurits Follert (Achter/Krefeld), Hans Gruhne (Doppelvierer/Potsdam), Malte Jakschik (Achter/Castrop-Rauxel), Torben Johannesen (Achter/Hamburg), Stephan Krüger (Doppelzweier/Frankfurt), Tim Ole Naske (Doppelvierer/Hamburg), Hannes Ocik (Achter/Schwerin), Jason-Toby Osborne (Leichtgewichts-Doppelzweier/Mainz), Stephan Riemekasten (Skull Ersatz/Alternate Athlete/Hamburg), Olaf Roggensack (Achter/Berlin), Jonathan Rommelmann (Leichtgewichts-Doppelzweier/Krefeld), Martin Sauer (Achter/Stm./Berlin), Richard Schmidt (Achter/Trier), Jakob Schneider (Achter/Essen), Karl Schulze (Doppelvierer/Berlin), Marc Weber (Doppelzweier/Gießen), Johannes Weißenfeld (Achter/Herdecke), Felix Wimberger (Riemen Ersatz/Alternate Athlete/Passau), Oliver Zeidler (Einer/Ingolstadt)

Frauen (7): Frieda Hämmerling (Doppelvierer/Kiel), Franziska Kampmann (Doppelvierer/Waltrop), Leonie Menzel (Doppelzweier/Düsseldorf), Carlotta Nwajide (Doppelvierer/Hannover), Daniela Schultze (Doppelvierer/Potsdam), Michaela Staelberg (Skull Ersatz/Alternate Athlete/Krefeld), Annekatrin Thiele (Doppelzweier/Leipzig)

(rent/sid)